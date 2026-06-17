Tre rinnovi da tre milioni a stagione

Tre milioni di euro. Ecco l'orizzonte attorno al quale verrà probabilmente definito il futuro del tre calclatori con il contratto in scadenza tra 13 glorni che Gasperini ha chiesto alla proprietà di confermare, rispettando così il patto di spogliatoio sancito dai senatori a Champions conquistata. [...] Per tutti e tre la Roma sta limando degli accordi pluriennali attorno a questa cifra netta annua, 3 milioni appunto. Dybala oggi ne guadagna 8 a stagione (il suo ingaggio a salire non è mai stato ridiscusso), Pellegrini 6, Celik circa 2,5. In due casi su tre, dunque, l'intesa dovrebbe essere sancita con un sostanzioso risparmio per le casse giallorosse, del 65% nel caso dell'argentino e del 50% nella fattispecie di Lorenzo. Due casi concreti di appartenenza ai colori giallorossi, due trattatative cominciate e portata avanti seguendo una bussola comune: il sentirsi a casa a Roma, la volonta di continuare a lavorare con Gasp e l'ambizione di guidare questo progetto verso vette ancora più alte. [...] A conti fatti, solamente Celik avrà un leggero incremento dello stipendio, attestandosi però sulle cifre degli altri due in scadenza. [...]

(Corsport)