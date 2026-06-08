Tegola Wesley, stop e addio Mondiale

IL TEMPO (LORENZO PES) - Brutta tegola per Wesley: il laterale giallorosso, uscito in lacrime durante l'amichevole con l'Egitto della scorsa notte, è stato escluso dalla lista dei convocati del Mondiale a causa di un brutto infortunio. Dopo gli esami è stata evidenziata una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Uno stop di almeno un mese che ha costretto Ancelotti al cambio con Ederson.