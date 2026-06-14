Summerville gela Friedkin. Vuole 6 milioni a stagione

A gelare la calda estate della Roma ci ha pensato Summerville. A gennaio - quando Massara aveva chiesto informazioni - la trattativa si era interrotta sul nascere per la valutazione eccessiva del West Ham (40 milioni) mentre in questo caso a spaventare sono le (prime) richieste del giocatore che vuole strappare un contratto da 6 milioni a stagione. Troppi peri giallorossi che sono pronti a virare su altri profili (Tel, Sauer e Tzolis in lista, anche se il greco è finito nel mirino dell'Arsenal che sta provando a chiudere con il Bruges) in caso di fumata nera. Dall'altra parte, invece, il preferito per rinforzare l'attacco rimane Greenwood. L'ok dell'inglese è stato già incassato e D'Amico sta studiando la miglior soluzione per inviare la prima offerta.

Un'idea è quella di proporre al Marsiglia un pagamento dilazionato in quattro rate per raggiungere i 55 milioni di euro. Sullo sfondo resiste Pulisic, ma l'eventuale trattativa col Milan partirà dopo il Mondiale. Entro il 30 giugno, invece, l'obiettivo è sempre quello di incassare circa 50 milioni di plusvalenze. [...]

(Il Messaggero)