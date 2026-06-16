Salah-Eddine e gli altri. Ecco il tesoro

Il sacrificio di Soulé rappresenta la plusvalenza più pesante, ma a Trigorla stanno lavorando su più tavoll per costruire quel tesoretto necessario a rispettare gli impegni con l'Uefa e, allo stessa tempo, garantire risorse per il mercato. Uno del dossier più importanti riguarda Jan Ziolkowski: la Roma conta di ricavare dalla Premier tra l 15 e i 17 milioni di euro dalla sua cessione.

Occhi puntati anche su Salah-Eddine. Dopo aver rifiutato Il riscatto del Psv, Il laterale resta sul mercato e può partire per una valutazione attorno ai 10 milioni di euro. [...]

Tra i giovani in uscita c'è anche Romano. Il centrocampista piace al Palermo e a diverse squadre di Serie A e potrebbe lasciare Trigoria per circa 5-8 milioni. Situazione simile per Cherubini e Pagano, entrambi alla ricerca di una nuova sistemazione e inseriti nella lista dei possibili partenti. Baldanzi resterà al Genoa per 9,5 milioni di euro, aggiungendosi alle operazioni già concluse che hanno visto Saud rimanere al Lens per 3,5 milioni e Sangarè all'Elche per 4,5 milioni.

A queste va aggiunto l'obbligo di riscatto scattato per Shomurodov dopo la salvezza del Basaksehir: altri 2,8 milioni destinati a entrare nelle casse romaniste. Da Calafiori il club Incasserà 6,5 milioni, dall'indennizzo di Bove altri 10. [...]

(Corsport)