Roma, per il reparto commerciale i Friedkin pensano a Barale del Torino

Sistemata la questione D'Amico, annunciato oggi ufficialmente dalla Roma, i Friedkin potrebbero mettere mano a diversi reparti del club. Secondo le informazioni del quotidiano, anche la parte commerciale potrebbe avere dei volti nuovi. Oltre al settore giovanile per il quale si parla di Margiotta.

Uno dei profili è quello di Lorenzo Barale, attualmente al Torino, monitorato da Trigoria per la prossima stagione. Una grande esperienza in Italia, visto che ha lavorato già con Parma, Bologna e pure all'Inter. La proprietà americana giallorossa lo avrebbe messo nel mirino.

(Il Tempo)