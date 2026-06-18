Parti al lavoro per la firma di Pellegrini

La Roma accelera sul fronte rinnovl per dare continultà e stabilità al progetto di Gasperini. Cellk e Mancini sono ormal vicini alla firma del nuovl contratti: per ll

terzino turco è stato quasi del tutto colmato il divario economico che separava le parti, mentre il difensore, leader dello spogliatoio, e pronto a legarsi al club fino al

2030. [...] Più complessa ma comunque positiva la situazione legata a Pellegrini. II

capitano vuale restare al centro del progetto glallorosso e la sua volontà coincide con

quella di Gasperinl, che considera iI numero sette una flgura fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano. A Trigorla si lavora per ridurre le distanze e trovare l'intesa definitiva: la fumata blanca non e ancora arrlvata, ma il cllma resta improntato all'ottimismo.

(Corsport)