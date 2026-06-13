Offerto Pulisic ma la priorità di Gasp resta Greenwood

Un altro americano a Roma. II nome nuovo per l'attacco è quello di Pulisic che ha voglia di lasciare il Milan dopo un 2026 disastroso concluso con zero gol e condizionato da qualche problema fisico di troppo. E stato offerto ai giallorossi, ma l'eventuale trattativa non decollerà prima della fine del Mondiale anche perché in questo momento il Milan è in alto mare. Il contratto è in scadenza nel 2027, ma il club può attivare l'opzione per il rinnovo per un altro anno. L'ingaggio rientra nei parametri della società (4 milioni e può usufruire del Decreto Crescita) c'è l'ok di Gasperini, ma la priorità in quel ruolo rimane Greenwood. Difficile ad oggi ipotizzare un doppio arrivo e l'inglese rimane il favorito. (...) Oltre all'attacco, i fari sono puntati anche a centrocampo. Musah - rientrato al Milan dopo l'anno in prestito all'Atalanta- è un'idea, ma anche in questo caso bisognerà aspettare la formazione dell'organigramma rossonero.

(Il Messaggero)