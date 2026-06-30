Mondiale, El Aynaoui elimina Malen ai calci di rigore: Marocco agli ottavi di finale. L'attaccante della Roma in panchina per tutto il match

Dopo il Paraguay che ai sedicesimi del Mondiale elimina la Germania, nella notte arriva un'altra sorpresa: il Marocco sconfigge l'Olanda e passa agli ottavi.

Partita che nei tempi regolamentari termina 1-1 con le reti di Summerville e di Diop allo scadere. Alla lotteria dei calci di rigore, poi, è stato il Marocco ad avere la meglio per 3-2. Nell'Olanda tra gli errori decisivi anche quello di Justin Kluivert, mentre, Donyell Malen dopo il litigio con Koeman non è sceso in campo ed è rimasto in panchina. Nelle fila marocchine, invece, dal dischetto sbagliano Hakimi e il giocatore della Roma Neil El Aynaoui. La formazione del ct Ouahbi continua a stupire e strappa un biglietto per gli ottavi di finale.