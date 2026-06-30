Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar: i giallorossi rifiutano l'offerta ufficiale da 40 milioni di euro bonus inclusi

La difficoltà di arrivare a Martinez ha fatto partire una prima chiamata: la Juve ha offerto 40 milioni per Svilar secondo il giornale. La posizione, per il momento, della Roma, però è chiara: il club giallorosso non vuole intanto cedere il giocatore e si potrebbe iniziare a sedere al tavolo solamente se dovesse arrivare un'offerta da 50-55 milioni di euro. Una cifra che al momento non sembra essere nelle possibilità della società bianconera. Inoltre Gasperini considera Svilar uno dei pilastri di questa squadra e nell'anno del ritorno in Champions League non sembra avere intenzione di lasciarlo andare.

(Il Messaggero)

Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà su X, nella notte la Juventus ha avuto un primo contatto con la Roma per informarsi sulle condizioni di Mile Svilar. Alla ricerca di un nuovo portiere, i bianconeri stanno sondando varie opzioni, tra cui anche l'ex Benfica. Per i giallorossi, però, il 26enne rappresenta una pedina fondamentale e bisogna vedere gli sviluppi, ma intanto c'è stato un contatto diretto tra le parti.

Esclusiva: #Svilar, dopo i rumors dei giorni scorsi nella notte la #Juventus ha mosso passi ufficiali. Per la #Roma è una pedina fondamentale e vedremo gli sviluppi, ma intanto c’è stato un contatto diretto tra i club — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 30, 2026

Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto. Secondo il giornalista la Juventus ha contattato sia la Roma che l'entourage di Svilar. Il club giallorosso vorrebbe trattenere il portiere, anche seguendo il volere di Gasperini. La Roma, entro oggi, dovrebbe comunque vendere un pezzo importante, ragion per cui la Juventus vuole capire le condizioni di uscita dell'ex Benfica.

Mile Svilar non si muoverà dalla Roma direzione Juventus. Come riportato da Pepe Lomonaco nel corso della trasmissione radiofonica, il club giallorosso non prenderà in considerazione l'offerta da 40 milioni per il portiere.

(Manà Manà Sport)

Come aggiunto dal giornalista Matteo De Santis su X, la Roma ha rifiutato l'offerta ufficiale da 40 milioni di euro bonus inclusi della Juventus.