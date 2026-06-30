Gasp vuole l'attacco da favola, due richieste a D'Amico: prendere Mason e rinnovare Paulo

Restano le ultime ore, e saranno ore di preoccupazioni, di trattative e di scenari catastrofici europei mescolati al proverbiale ottimismo americano.

E poi, anche per questa stagione, la litania del settlement agreement finirà. Almeno fino a novembre, quando la Roma farà sul serio i conti con l'UEFA comprendendo la portata di una sanzione che pare inevitabile alla luce di uno sforamento sostanzioso rispetto al massimale dei 60 milioni di perdite in tre anni. Ancora un giorno, quello di oggi, e poi la fantasia del mercato in entrata potrà finalmente accendersi come in una scintilla. Gasperini e D'Amico, in contatto costante anche se a distanza, attendono queste ore con la trepidazione di chi aspetta solo il "via libera" per concentrarsi sugli acquisti. Entrambi sognano già l'attacco della Roma nella prossima Champions: Dybala da una parte, Greenwood dall'altra, Malen davanti. Qualità, fantasia, imprevedibilità, ma soprattutto assist e gol come se piovesse. [...] Gasperini e il gruppo un anno fa si sono posti l'obiettivo della Champions tra lo scetticismo generale, anche se la società non l'aveva imposto come prioritario. Adesso Gasp vuole accompagnare la Roma in un percorso di crescita che passi dall'Europa ma soprattutto dal consolidamento delle aspirazioni italiane per puntare l'asticella ancora più in alto. In poche parole, lo scudetto non dev'essere un tabù, semmai un sogno possibile. Per dare consistenza a questa incontenibile ambizione servono i rinforzi giusti soprattutto in attacco. La società non lo ha ascoltato e ha atteso gennaio per prendergli un attaccante vero, quel Malen capace di segnare 14 reti in 18 partite, l'innesto decisivo per la rimonta Champions. Ora Gasp s’aspetta Greenwood, la priorità indicata per rinforzare un reparto in cui conta di avere Dybala e Pellegrini, entrambi alle prese con le trattative per i rinnovi. Il primo prolungamento annunciato sarà proprio quello di Paulo, ma dopo il primo luglio. La direzione sportiva, come detto, aspetterà la chiusura del bilancio e la soluzione del caso plusvalenze prima di completare le altre questioni rimaste in sospeso. Di sicuro Dybala è stato rassicurato: il nuovo contratto da 3 milioni a stagione per due anni è quasi pronto, restano da limare giusto alcuni dettagli. D'Amico avrebbe inoltre già rassicurato Greenwood, in paziente attesa che la trattativa tra la Roma e il Marsiglia si sblocchi. Dall'OM ieri hanno fatto sapere di non aver ricevuto nessuna offerta dall'Italia per l'asso inglese, che però ha un accordo pressoché totale con i dirigenti di Trigoria. Gli è solo stato chiesto di aspettare la prima settimana di luglio e di resistere alla tentazione del contratto più ricco proposto dal Fenerbahçe. Rinnovi e primi colpi: quando le priorità dell'UEFA saranno soltanto un ricordo, la Roma potrà finalmente concentrarsi sulle sue.

(corsport)