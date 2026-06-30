Calciomercato Roma, sirene dall'Arabia per Malen: secco rifiuto da parte dell'attaccante

Momento non semplice per Donyell Malen, reduce dall'eliminazione della sua Olanda contro il Marocco con il giallorosso rimasto in panchina nella sfida dei sedicesimi. Come scrive il quotidiano sportivo, c'è anche un retroscena di mercato legato all'ex Aston Villa: nelle scorse settimane un intermediario gli ha prospettato l'ipotesi di un ricco contratto dall'Arabia Saudita a cui lui non ha neppure risposto. Non è interessato, è stato appena riscattato dai Friedkin e vuole giocare la Champions con la Roma.

(corsport)