Mason c'è. Accordo sull'ingaggio

La Roma accelera, studia le mosse e prepara il terreno per quello che resta uno degli obiettivi più ambiziosi di questo mercato. Mason Greenwood continua ad aspettare i giallorossi e, nel frattempo, chi lavora per lui si è già mosso per costruire le basi dell'intesa economica con il club di Trigoria. Il dialogo tra le parti è avviato e l'idea è chiara: un contratto strutturato con un ingaggio progressivo, destinato a crescere stagione dopo stagione Greenwood partirebbe da 4,5 milioni di euro più bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili, per poi arrivare negli anni a cifre da autentico top player. [...]

In questo senso, le riduzioni degli ingaggi di Dybala e Pellegrini aprono spazi importanti. Margini economici che consentono alla dirigenza di progettare un investimento significativo sull'attaccante inglese, considerato uno dei profili più adatti al calcio che Gasperini ha in mente per il futuro giallorosso.

Ma il lavoro della Roma non si ferma a Greenwood. Sul tavolo restano diverse opzioni per rinforzare la trequarti sinistra, reparto che 1l club considera strategico per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità. Tra i nomi più apprezzati c'è quello di Crysencio Summerville. [...] Un discorso simile riguarda Keito Nakamura del Rennes che e si è messo in evidenza proprio nella sfida mondiale contro l'Olanda di Malen e Summerville. È un profilo che intriga - così come Tel del Tottenham - per dinamismo, tecnica e capacità di occupare più posizioni offensive, qualità particolarmente apprezzate in una squadra che vuole aumentare le soluzioni negli ultimi trenta metri. [...]

(Corsport)