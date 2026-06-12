L'estate di Koné

IL TEMPO (L.PES) - L'estate calda di Manu Koné. Tra un Mondiale alle porte la protagonista con la Francia e il possibile addio dai color giallorossi. Il centrocampista, reduce da una seconda parte di stagione complicata dagli infortuni, resta la stella più brillante della spedizione romanista in Nord America, anche e soprattutto per le potenzialità e l'ambizione della nazionale transalpina. Ma dopo due stagioni nella Capitale il suo destino potrebbe essere lontano. Con il Mondiale in corso potrebbe andare oltre la scadenza del 30 giugno, data utile per le plusvalenze del club, ma non è da escludere che si lavori per trovare una soluzione già prima della fine del mese. Tra le squadre che hanno manifestato interesse concreto negli ultimi tempi c'è l'Arsenal, oltre ad Atletico Madrid e Inter che monitorano la situazione. Certo una competizione di alto livello potrebbe aumentare ancora di più il valore sul mercato, ma la cessione, a quel punto, sarebbe utile per il prossimo bilancio. Resta da capire quale sarà la scelta della Roma sul settlement agreement, se prolungare al 2027 l'accordo con la Uefa o meno. Fino a qualche tempo fa l'obiettivo era chiudere subito la pratica, ma la Champions ha aperto la riflessione che solo le cessioni possono risolvere. L'altro nome sempre più in partenza è quello di Soulé. Il destino dell'argentino è inevitabilmente legato alla trattativa per Greenwood e all'imminente rinnovo di Dybala. Il suo agente è nella Capitale, e in contatto con la società per capire il da farsi da qui alla fine del mese, avendo ormai compreso che lo spazio per il suo assistito è sempre meno. Interessamenti da Premier e Bundesliga ce ne sono stati, con Borussia e Aston Villa su tutti. Ore importanti per capire le prossime mosse dell'entourage del classe 2003 ma la sua partenza sembra più vicina. Intanto, a proposito di cessioni, il Genoa è in chiusura per la permanenza di Baldanzi. Il diritto di riscatto per il prestito accordato lo scorso gennaio era di 9.7 milioni di euro con il 10% sulla futura plusvalenza. Non è scattato il bonus salvezza ma comunque la Roma realizza una plusvalenza di 2.5 milioni di euro. Ufficiali anche le date dell'estate giallorossa. Confermato il raduno a Trigoria il 13 luglio con alcune amichevoli contro selezioni locali (oltre a quella calendarizzata il 26 contro il Cannes) fino al 31 luglio quando la squadra partirà per la seconda parte di ritiro in Galles, al Vale Resort di Hensol (la casa della nazionale gallese di rugby), fino all'8 agosto. Previste tre amichevoli nel periodo interessato con l'ultimo test pre-campionato fissato a Dortmund nel giorno di Ferragosto.