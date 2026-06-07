La Roma su Vlasic: Cairo prova a tenerlo

Nikola Vlasic è finito nel mirino della Roma per il ritorno in Champions League. Autore della sua miglior stagione con il Torino (9 gol e 5 assist), il trequartista croato ha colpito particolarmente Gian Piero Gasperini, desideroso di inserire un innesto di qualità sulla trequarti. La Roma ha argomenti convincenti per tentare il giocatore: palcoscenici prestigiosi, la vetrina europea e la possibilità di offrire un ingaggio superiore a quello attuale.

(...) Strapparlo al Torino, tuttavia, non sarà un'impresa semplice. La società granata considera il vicecapitano un pilastro fondamentale dentro e fuori dal campo e punta a blindarlo. Cairo e Petrachi stanno infatti valutando l'ipotesi di un rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2027) con un adeguamento dell'ingaggio per allontanare le pretendenti. Lo stesso giocatore si trova molto bene a Torino e ha un ottimo rapporto con la piazza.

(...) Al momento, ogni discorso di mercato è congelato: Vlasic è interamente concentrato sul prossimo Mondiale con la Croazia. Il Torino non ha fretta di trattare, consapevole che la vetrina iridata potrebbe far lievitare ulteriormente il valore del cartellino. Le trattative concrete, sia per il rinnovo sia per un eventuale trasferimento alla Roma, entreranno nel vivo solo al rientro del fantasista dall'America.

(Tuttosport)