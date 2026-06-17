Il primo contatto

Il Borussia Dortmund può risolvere un grande problema a D'Amico, ma ci sono solo tredici giorni a disposizione e adesso serve accelerare. C'è un nome che più di tutti può sbloccare l'estate della Roma. È quello di Matias Soulé. Il talento argentino è diventato il principale indiziato per la grande plusvalenza che il club deve realizzare entro il 30 giugno per soddisfare le richieste dell'Uefa e, allo stesso tempo, alimentare il progetto tecnico che porta dritto a Greenwood. [...] Il Borussia Dortmund si è mosso con decisione e rappresenta oggi il candidato più concreto per l'acquisto dell'argentino. Il club tedesco ha allacciato i primi contatti con l'agente di Soulé, Martin Guastadisegno, a Milano in questi giorni dopo aver fatto precedentemente tappa anche a Trigoria: un lavoro silenzioso ma costante, finalizzato a preparare il terreno per un trasferimento che appare sempre più possibile. [...] La strategia giallorossa è ormai delineata. Gasperini ha indicato le sue priorità e, quindi, l'incedibilità di Koné e NDicka. Il tecnico considera entrambi pedine fondamentali del nuovo corso e ha fatto sapere di voler costruire la squadra attomo alle sue certezze. [...] Dal punto di vista economico, l'operazione avrebbe un peso enorme. Soulé ha oggi un valore residuo a bilancio di 15,5 milioni di euro. Una cessione attorno ai 40 milioni garantirebbe alla Roma una plusvalenza compresa tra i 24 e i 25 milioni. Nelle casse juventine finirebbero meno di due milioni di euro per quel 10% sulla plusvalenza. Sul fronte delle pretendenti, però, il Dortmund non è solo. Sul talento argentino si registrano interessamenti anche dalla Premier League, dalla Spagna con l'Atletico Madrid, oltre a sondaggi provenienti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. [...] Lo stipendio attuale di Soulé, pari a 2 milioni di euro netti a stagione più 500 mila euro di bonus, è assolutamente sostenibile per il Borussia. [...] Il diesse Ole Book è al lavoro da settimane alla ricerca del profilo capace di fare la differenza: Soulé è tra i nomi più apprezzati e rappresenta una soluzione che unisce talento, prospettiva e margini di crescita. [...]

(Corsport)