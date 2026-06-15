Il paziente inglese, Gasp chiede a Greenwood di aspettare: Roma pronta

Greenwood, il paziente inglese. Mentre il mercato entra nella sua fase più calda, la Roma lavora sottotraccia ma con idee chiarissime: portare Mason nella Capitale e consegnare a Gasperini uno dei tasselli più preziosi del nuovo progetto tecnico giallorosso. L'allenatore non è rimasto a guardare. Ha preso il telefono e ha chiamato direttamente l'attaccante inglese, chiedendogli prima di tutto di aspettare la Roma, poi spiegandogli cosa rappresenterebbe all'interno della sua squadra. (...) Sullo sfondo c'è anche il richiamo della Champions, una vetrina che continuerà a restituire definitivamente il giocatore all'élite del calcio europeo. La promessa è chiara: Greenwood sarebbe un titolare inamovibile della trequarti destra, un punto fermo attorno al quale costruire il nuovo attacco romanista. E l'idea fa già sognare i tifosi. Immaginare un reparto offensivo composto da Mason, Malen e Dybala significa immaginare talento, velocità, fantasia e imprevedibilità. (...) Il padre-agente del calciatore ha avuto contatti diretti con Ryan Friedkin, che ha illustrato nel dettaglio il progetto Roma, un percorso che attraverserà anche la stagione del centenario del club. Greenwood ha inoltre ricevuto un report approfondito sulle strutture di Trigoria, segnale evidente di quanto il club stia lavorando per convincerlo della bontà della destinazione. E il giocatore? Aspetta. Greenwood vuole la Roma e attende sviluppi. Attende soprattutto che il Marsiglia riceva la prima proposta ufficiale giallorossa, destinata ad arrivare nel corso della settimana e costruita secondo una formula particolarmente elaborata. Il nodo resta il prezzo. La richiesta iniziale del club francese, che secondo i media locali deve realizzare cessioni sui cento milioni per sistemare i propri conti, è di 55 milioni di euro bonus inclusi. Una valutazione elevata che non spaventa però i Friedkin, già al lavoro su una proposta studiata nei minimi dettagli. Sul tavolo arriverà un'offerta complessiva da 40 milioni di euro bonus inclusi, accompagnata da una percentuale significativa sulla futura rivendita del giocatore, superiore anche al 10%. Il piano prevede un prestito oneroso immediato da almeno 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni al verificarsi della prima presenza, oltre ad altri 10 milioni di bonus garantiti. (...) Un intreccio finanziario complesso che rende la trattativa tutt'altro che semplice. Basterà per arrivare al si dei francesi? La risposta è ancora sospesa. La distanza economica resta significativa e il

Marsiglia non intende fare sconti. O almeno non importantissimi. Le parti dovranno lavorare, trattare, limare. I rapporti tra le società sono sicuramenre positivi, anche in virtù della cessione dello scorso gennaio di Robinio Vaz alla Roma per la bellezza di 25 milioni di euro, bonus inclusi. (...) La chiamata di Gasp i contatti diretti di Friedkin e l'offerta in preparazione raccontano di un club deciso a tentare l'affondo. Greenwood aspetta, Trigoria lo corteggia e il mercato giallorosso si prepara a vivere una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva.

(corsport)