Il futuro con la Roma. Ora Dybala ha fretta. Rinnovo a un passo

La palla passa alla Roma. L'ultimo "assist" Paulo Dybala lo ha fornito ieri dall'Argentina, da Cordoba, dove il trequartista è in vacanza: potrebbe essere il "gol" più facile del mondo e la Joya ha fretta di chiudere la partita del rinnovo. E se dall'inverno argentino le sue parole a Espn potrebbero provocare "brividi" ai tifosi giallorossi, in realtà a leggerle in filigrana sono frasi di chi aspetta magari un po' infastidito, ma comunque fiducioso, solo un passo deciso da parte del club. «Rinnovo con la Roma? Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione, persino l'Instituto (di Cordoba, ndr), così la gente non si arrabbia», ha sorriso il fantasista, aggiungendo poi: «Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro». [...]

Il contratto di Paulo scade, com'è noto, il 30 giugno. E il fantasista lo stesso "allarme" a distanza, dall'Argentina, lo aveva già lanciato durante il campionato, dopo la vittoria col Parma in trasferta. Da quel giorno il tecnico Gian Piero Gasperini si è esposto e speso per il rinnovo, mettendo in comunicazione Paulo e il vicepresidente Ryan Friedkin per velocizzare i tempi e trovare l'accordo per un giocatore che ritiene fondamentale nonostante qualche infortunio di troppo. E sono arrivate, in seguito, rassicurazioni sulla voglia di continuare insieme soprattutto alla luce delle ultime prestazioni di Dybala, decisive per l'approdo in Champions. [...]

La base della richiesta della Joya è un prolungamento (due anni secchi o magari un 1+1, con un'opzione sufficientemente facile di rinnovo anche per la seconda stagione) da circa 3 milioni fissi più bonus, cifre che nessun club argentino (a partire dal Boca) ad ora mette sul piatto. La Roma era partita da una proposta di 2,5 più bonus. Le parti sono, quindi, abbastanza vicine e nei giorni scorsi si attendeva solo l'ufficialità di D'Amico per dare l'ultima accelerata. Che, a questo punto, potrebbe arrivare nei primi giorni della settimana entrante con il tanto atteso incontro decisivo tra l'entourage di Paulo e la dirigenza giallorossa. [...]

(Gasport)