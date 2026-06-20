I dieci giorni di Tony D'Amico per chiudere rinnovi e cessioni

E deroga fu. La Lega Serie A ha accolto la richiesta della Roma, dando il via all'era Tony D'Amico. L'avventura del ds sarebbe comunque partita dal 1° luglio, ma anticipare, anche solo di pochi giorni, avrà comunque i suoi vantaggi, soprattutto considerando la mole di lavoro che il neo-dirigente romanista dovrà affrontare da qui al 30 giugno. Dieci giorni a D'Amico dovranno bastare per: mettere nero su bianco tre rinnovi di contratto, concretizzare cessioni che migliorino il bilancio e regalare il primo acquisto a Gasperini. Procediamo con ordine. Anzitutto vanno chiusi i discorsi con Dybala, Pellegrini e Celik. Come noto, Gasp ne ha chiesto la conferma in blocco e c'è da trovare la quadra per prolungarne i contratti in scadenza. [...]

Contatti, quelli dei giorni scorsi, che hanno portato il club e Celik a un accordo sostanziale. Discorso diverso, invece, per Dybala e Pellegrini. Una distanza economica ancora c'è, ma le parti coinvolte sono fiduciose di arrivare alla fumata bianca la prossima settimana. L'idea è che un incontro fisico possa sistemare ciò che le telefonate ancora non hanno risolto. L'altra missione, poi, riguarda le plusvalenze da registrare per chiudere il settlement agreement con la Uefa. È arrivata l'ufficialità di Baldanzi al Genoa (prestito con obbligo di riscatto a 9,5 milioni), mentre il Palermo tratta per Romano. A loro andra aggiunto il sacrificio di un big. Soulé o Koné, sono sempre loro i nomi in voga, con rispettivamente Borussia Dortmund e l'accoppiata Arsenal-Chelsea sulle loro tracce.

Dulcis in fundo, il regalo per Gasp. Gli acquisti partiranno da luglio, ma se D'Amico vorrà portare Greenwood a Trigoria dovrà farlo entro il 30 giugno, per le esigenze di cassa del Marsiglia. La Roma ha il sì del ragazzo, ora tratta coi francesi per abbassare la richiesta da 50 milioni più bonus. [...]

(corsera)