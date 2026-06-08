Greenwood, si può. Offerto anche Paixao

Greenwood è ancora un sogno realizzabile. Safi - candidato alla presidenza del Fenerbahce - ha perso le elezioni e l'accordo già trovato con l'inglese non ha più validità [...] La concorrenza del club turco è archiviata ma la Roma deve fare in fretta: la richiesta del Marsiglia è di 50 milioni più 5 di bonus cifra che i giallorossi vorrebbero provare quantomeno a limare.

Offerto Paixao, ma Greenwood rimane l'obiettivo principale e non appena D'Amico diventerà ufficialmente il nuovo ds partirà la trattativa. Tra le priorità anche il rinnovo di Dybala, nei prossimi giorni in programma altri incontri per arrivare alla fumata bianca.

(Il Messaggero)