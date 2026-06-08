Greenwood, la Roma è in gioco

Tanto rumore per nulla, e la Roma sorride. Giorni di annunci, promesse e grandi proclami dalla Turchia avevano alimentato la possibilità di vedere Greenwood approdare al Fenerbahce, ma la sconfitta del candidato Safi ha spazzato via i piani [...]

La Roma continua a vedere accesa la fiammella di un'operazione complicata ma tutt'altro che tramontata. Una pista che affascina Gasperini e che continua ad occupare un posto importante nei ragionamenti del club. Greenwood rappresenta infatti il prototipo del giocare capace di cambiare volto a una squadra: gol, assist, accelerazioni, dribbling e imprevedibilità [...]

Naturalmente tra il sogno e la realtà esiste una distanza economica: il Marsiglia valuta il cartellino 50 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il giocatore pretende un ingaggio importanti, non certo inferiore ai 4 milioni di euro più bonus. Facendo i conti l'operazione arriverebbe a sfiorare i 100milioni lordi complessivi nell'arco del contratto quinquennale [...]

Se Greenwood resta il sogno più luminoso, la lista delle altre soluzioni sulla trequarti è già pronta: Nusa e Tzolis, passando per Summerville, profili differenti ma accomunati dalla capacità di dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva. La Roma è su più tavoli e il mercato è già entrato nel vivo [...]

(Corsport)