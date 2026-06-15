Greenwood e un altro big: la Roma ha le idee chiare, ma servono i milioni di Soulé

Fuori Soulé, dentro Greenwood. Il piano della Roma è abbastanza scoperto, ma adesso inizia la fase operativa. (...) La Roma vuole fare cose "importanti" soprattutto sugli esterni offensivi. È qui che Gasperini ha chiesto di concentrare tutti gli sforzi, è il settore dove far compiere alla squadra il vero salto di qualità rispetto all'ultima stagione. Arriveranno due calciatori top, i due titolari vicino a Malen nel tridente che verrà. E il primo obiettivo, ormai praticamente dichiarato, è Greenwood. Se l'idea del club è inseguire due top, e se la conferma di Dybala è un'espressa richiesta dell'allenatore che sarà certamente accontentato, vuol dire che la posizione di Soulé va considerata in bilico. (...) Lui molto più di Koné, che peraltro dal ritiro della Francia ha dichiarato: "Del mio futuro parlerò dopo il Mondiale". Troppo tardi, vien da dire, nonostante il forte interesse dell'Arsenal. Ecco perché nelle ultime settimane la Roma e gli agenti dell'attaccante si sono mossi alla ricerca di offerte intorno a Soulé. Aston Villa e Borussia Dortmund sono le società che si sono mostrate interessate. Serve un'offerta di almeno 40 milioni perché la cessione sia fruttuosa in termini di settlement agreement, visto che l'argentino è a bilancio al prossimo 3o giugno a quota 18 milioni. Solo in questo modo il suo sacrificio consentirebbe al ds D'Amico di perseguire l'obiettivo di rinunciare a un solo big entro fine mese, giungendo alla famosa quota 50 attraverso operazioni di minor impatto tecnico. (...) Il Marsiglia ha necessità di vendere entro il 30 giugno ed è una tempistica che poco si sposa con i piani della Roma, che invece deve/vuole contabilizzare l'operazione in entrata dal primo luglio in poi. Dalla Francia il prezzo per l'inglese è stato fissato: 50 milioni e 5 di bonus. I Friedkin difficilmente faranno operazioni superiori ai 45 milioni: dunque, una quadratura va trovata e nei prossimi giorni è logico aspettarsi passi in avanti in questo senso. Anche perché l'idea della società sarebbe quella di regalare a Gasperini almeno un paio di titolari entro i primi giorni del ritiro, il cui inizio è fissato il 13 luglio. Serve accelerare, allora.

(corsera)