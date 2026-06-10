Mason Greenwood aspetta la Roma, aspetta una chiamata decisiva, aspetta che da Trigoria arrivi quel segnale definitivo capace di trasformare il dichiaro intento in una vera trattativa. I Friedkin hanno fatto capire di apprezzarlo, di considerarlo un obiettivo concreto, ma hanno chiesto pazienza [...]

Più passano i giorni e più c'è il rischio che altri club possano inserirsi nei dialoghi avviati tra la Roma e il padre-agente del giocatore. Un pericolo concreto, soprattutto quando si parla di un calciatore che continua ad avere un fascino internazionale enorme. Il Marsiglia parte da una richiesta di 55 milioni di euro bonus inclusi, una cifra importante ma che non cancella una convinzione diffusa tra gli addetti ai lavori: il valore potenziale dell'inglese è persino superiore [...]

Nel frattempo il pressing non è stato portato avanti solo dai dirigenti ma un ruolo particolare lo sta avendo anche Robinio Vaz che Greenwood ha costruito un rapporto molto stretto durante l'esperienza a Marsiglia. I contatti tra i due non si sono mai interrotti e l'attaccante della Roma ha raccontato all'amico le potenzialità dell'ambiente giallorosso.

(Corsport)