Roma Femminile, la prima intervista di Piovani: "Impressioni positive, sono venuto per mantenere quello che è stato fatto"

Le prime impressioni sono state positive, dice Piovani, nuovo tecnico della Roma femminile. Ieri è iniziato il ritiro a Dimaro e l'allenatore ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club.

Ex Inter, ha preso il posto di Rossettini che ha vinto campionato e Coppa Italia. Piovani ha spiegato che il ritiro sarà un lavoro sulla testa delle giocatrici. Oltre che sulla parte tattica.

(AsRoma)