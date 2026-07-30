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Roma Femminile, la prima intervista di Piovani: "Impressioni positive, sono venuto per mantenere quello che è stato fatto"

Roma Femminile
di R.P.
giovedì, 30 luglio 2026 alle 9:27
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Le prime impressioni sono state positive, dice Piovani, nuovo tecnico della Roma femminile. Ieri è iniziato il ritiro a Dimaro e l'allenatore ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club.
Ex Inter, ha preso il posto di Rossettini che ha vinto campionato e Coppa Italia. Piovani ha spiegato che il ritiro sarà un lavoro sulla testa delle giocatrici. Oltre che sulla parte tattica. 
(AsRoma)

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