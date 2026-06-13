Greenwood apre alla Roma, spunta Pulisic. Arriva D'Amico

Inizia l'era D'Amico e Greenwood s'avvicina. Per il manager mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato ieri pomeriggio: «Dal primo luglio Tony D'Amico assumerà la carica di direttore sportivo della Roma». Nelle oltre due settimane di attesa, l'incarico sarà ricoperto temporaneamente da Maurizio Lombardo. Di fatto, D'Amico è già al lavoro. La priorità dell'ex Atalanta? Rinforzare l'attacco, come richiesto dal tecnico Gasperini, che ora si aspetta lo sprint decisivo per Greenwood. L'attaccante del Marsiglia, convinto dalle parole di Gasp, ha dato la sua disponibilità: per l'ingaggio, la Roma mette sul piatto tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione. Una cifra che soddisfa le pretese di An-drew, il padre-agente del giocatore. Resta però da sciogliere il nodo economico con il Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni per l'ex Manchester United.(...)Mercato in entrata — di ieri anche la voce su Pulisic, dato in uscita dal Milan — e non solo. Nei giorni scorsi D'Amico ha parlato anche con l'entourage di Paulo Dybala, che aspetta una risposta dalla Roma. (...)

(La Repubblica)