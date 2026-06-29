Inter, Ausilio: "Non siamo interessati a Pisilli"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calciomercato estivo dei bianconeri. L'ex dirigente del Sassuolo è intervenuto anche su d...
La Francia, impegnata nel Mondiale che si sta disputando in queste settimane, dovrà affrontare la Svezia nei sedicesimi. Alla vigilia del match, ha parlato Adrien Rabiot che si è soffermato anche su M...
Doveva essere il 30 giugno il giorno delle plusvalenze. Ma dentro la Roma si lavora anche per quelle che possono essere catalogato come operazioni "minori". Ci sarebbero dei giovani in uscita: il pri...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading