Inter, Ausilio: "Non siamo interessati a Pisilli"

Dal palco dell'evento di apertura del calciomercato estivo, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha risposto a una domanda su Niccolò Pisilli. Ecco le parole del dirigente del club nerazzurro: "Pisilli è un ragazzo eccezionale, ma non ci interessa. Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso affermare che non esiste alcun interesse per lui, ma non per una questione tecnica, visto che parliamo di uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione. Questa è una valutazione legata al ruolo. Nei giorni prossimi lavoreremo su altri calciatori. Ci saranno almeno due investimenti”