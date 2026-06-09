Genoa, per Baldanzi si tratta con la Roma. E il club sbarca in Oman

Baldanzi, sono i giorni decisivi per riscattare il giocatore dalla Roma. Per la serie: il Genoa di oggi e pure quello di domani. [...]

Il ds Lopez lavora con il club giallorosso per il riscatto del centrocampista giallorosso. Baldanzi, all'epoca ad Empoli, era stato il primo acquisto di Daniele De Rossi quando l'attuale tecnico rossoblù guidava la Roma e la stessa cosa si era ripetuta sul precedente mercato di gennaio, quando il tassello chiave per risalire in classifica si era rivelato di nuovo Baldanzi. Che aveva confermato sul campo quanto la scelta di De Rossi fosse stata azzeccata.

Sì parte da una cifra di 10 milioni, il Genoa punta su uno sconto visto che Baldanzi ha avuto dei problemini fisici nella seconda parte del campionato. [...]

(Gasport)