Gasp ha fretta, i rinnovi per il futuro della Roma. Subito Dybala, Pellegrini e Celik

Ad attendere in quell'anticamera immaginaria dell'ufficio di Ryan Friedkin, vicepresidente ormai centrale nell'universo Roma, c'è pure lui, Gian Piero Gasperini, che per loro si è speso ed esposto pubblicamente. Oltre quella porta si decideranno cifre, scadenze e soprattutto i destini di alcuni senatori chiave e, in fondo, di un'intera rosa. Perché Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, casi emblematici della vecchia guardia in scadenza di contratto, e poi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, i fedelissimi di Gasp pronti a legarsi a vita al club, rappresentano i dossier più caldi che il tecnico vorrebbe archiviare in fretta dopo le rispettive firme per dedicarsi poi al mercato in entrata, alle cessioni in chiave Fair play finanziario e al progetto Champions. [...]

Il tecnico ha esternato in pubblico il desiderio di ripartire da Dybala, parlando già prima della sfida decisiva di Verona delle volontà delle parti di trovare un accordo e rivelando dopo la conquista della Champions di aver messo in contatto direttamente Paulo con i Friedkin. Una base di accordo sul tavolo ormai da giorni con un potenziale rinnovo biennale in vista: due anni secchi o magari un 1+1, con un'opzione sufficientemente facile di rinnovo anche per la seconda stagione. Magari legata alle condizioni fisiche e atletiche del giocatore. [...]

Esattamente come Dybala, anche Pellegrini e Celik attendono fiduciosi di firmare il rinnovo. Il trequartista, alla Roma dal 2017, ha un contratto da 6,5 milioni che scade a fine mese e tratta con i suoi agenti il prolungamento biennale sulla base di 2-2,5 milioni più bonus a stagione. Per il tecnico Lorenzo è una certezza, un giocatore che lui per primo ha valorizzato ad inizio stagione quando le voci di un suo addio si erano fatte insistenti.

E allo stesso modo del centrocampista, Gasp ha sempre espresso apprezzamenti pure per Celik, in particolare per la sua duttilità, potendo giocare sia da laterale che da braccetto. E lo stesso terzino turco, dal canto suo, ha rifiutato offerte da parte di altri club, su tutte quella del Galatasaray. Il suo ingaggio da 1,7 più bonus dovrebbe salire per due anni oltre i 2-2,5 con annessi bonus. [...]

E dopo i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, si passerà quindi al capitolo Mancini-Cristante.

(Gasport)