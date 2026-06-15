Gasp guarda anche in difesa: Piace Savona del Nottingham

In attesa di sciogliere i nodi legati alle cessioni il mercato in entrata della Roma resta in una fase di stallo. Dal 1 di luglio inizieranno a decollare le trattative e in cima alla lista dei desideri c'è sempre Greenwood. Più lontano Pulisic che ad oggi è considerata l'alternativa e, a proposito di Milan, non è da scartare un ritorno di fiamma per Nkunku. Mentre dall'altra parte si è raffreddata la pista Summerville a causa delle alte richieste del giocatore. Ma l'attacco non e unico reparto nel quale Gasp aspetta rinforzi. Anche le fasce andranno ritoccate. Sulla destra. (...) Celik (vicino al rinnovo) si trasformerà in un jolly da poter utilizzare sia come esterno di centrocampo che come centrale di destra. Occhi puntati su Savona, ma c'è da superare la concorrenza dell'Atalanta. L'ex Juventus reduce da infortunio al ginocchio ha aperto al ritorno in Italia e può lasciare il Nottingham. Piace anche Zappacosta ma i rapporti ormai pessimi con i bergamaschi complicano l'eventuale trattativa. Gasp aspetta, vuole almeno tre acquisti da Champions League per alzare il livello.

(Il Messaggero)