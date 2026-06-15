El Aynaoui: “Il futuro? A Roma sono felice”

Buona la prima per El Aynaoui che al debutto al Mondiale col Marocco è stato tra i migliori in campo nel pari contro il Brasile. Le gambe non hanno tremato ed è stato padrone del centrocampo insieme al gioiellino del Lille Bouaddi. Neil - protagonista in positivo nel finale di stagione con la Roma - ha concluso la partita con l'89% di precisione nei passaggi e con otto duelli vinti. Nel finale Alisson gli ha negato il gol. Sorride anche Gasp: "A Roma sto molto bene. Resto? Sì, certo", ha detto lo stesso El Aynaoui che non ha dubbi sul futuro. Almeno lui, no.

(Il Messaggero)