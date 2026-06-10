Ecco D'Amico, il signor plusvalenza

Chi trova D'Amico trova un tesoro, ne è consapevole la Roma e forse anche per questo motivo ha atteso alla finestra fino al 10 giugno che il dirigente si liberasse. In giornata il club è pronto a ufficializzare il nuovo direttore sportivo che tuttavia senza deroga potrà essere operativo soltanto dall'1 luglio. Prima il Verona, poi l'Atalanta ora la Roma, scelto su consiglio di Gasperini anche per il suo modo di operare [...]. Capace come pochi altri di dare vita alle tanto agognate plusvalenze che stanno facendo perdere il sonno ai tifosi della Roma. Al Verona fu capace di regalare una plusvalenza di 26, 5 milioni per Kumbulla, ma non vanno dimenticate Amrabat, Rrahami, Okoli, Ruggeri, Hojlund, Retegui [...].

Il piano della Roma non cambia: l'obiettivo è chiudere ogni discorso per il Settlement Agreement entro il 30 giugno. Poi è chiaro, se il club dovesse capire che all'avvicinarsi della scadenza il traguardo è irraggiungibile avrebbe come exit strategy quella di posticipare di un anno le scadenza.

(Il Messaggero)