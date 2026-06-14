È pronto il piano Greenwood

Mason Greenwood continua ad aspettare. Aspetta la Roma, aspetta quella telefonata destinata a cambiare il corso della sua estate, aspetta che l'interesse manifestato dai Friedkin si trasformi finalmente in una trattativa concreta. [...]

Ma nel calcio l'attesa è spesso un'arma a doppio taglio: più passano i giorni e più cresce il rischio che altri club possano inserirsi nei contatti già avviati tra la Roma e il padre-agente del calciatore. Il talento inglese continua ad avere un richiamo internazionale fortissimo, ecco perché a Trigoria vogliono muoversi con decisione nei prossimi giorni. Il piano è pronto e prevede la prima vera offensiva da presentare al Marsiglia già la prossima settimana. L'obiettivo è chiaro: provare a chiudere l'operazione entro la fine del mese, sfruttando anche le esigenze di bilancio del club francese.

La richiesta iniziale del Marsiglia resta elevata: 55 milioni di euro, bonus inclusi. Tanti, ma non troppi, perché tra gli addetti ai lavori c'è una convinzione sempre più diffusa: il potenziale di Mason è superiore alla cifra richiesta. [...]

Sul tavolo arriverà un'offerta da 40 milioni di euro, bonus inclusi, accompagnata da una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore, anche superiore al 10%. Non solo. La formula prevederebbe un prestito oneroso già importante di (almeno) 5 milioni di euro, corredato da obbligo di riscatto a 25 al verificarsi della prima presenza, più altri 10 milioni di bonus garantiti, assicurati. Una soluzione pensata per gestire al meglio l'impatto dell'operazione sui bilanci, una struttura complessa ma costruita per avvicinare le esigenze delle due società, anche quella del Marsiglia che dovrà versare al Manchester United il 40% della futura rivendita del giocatore. [...]

(corsport)