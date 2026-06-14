Dybala Mette fretta alla Roma per il rinnovo del contratto

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dybala, Pellegrini e almeno due nuovi acquisti di spessore. È questa la batteria di esterni di attacco e seconde punte che Gasperini si aspetta di avere in rosa per la prossima stagione. In attesa di poter affondare il colpo su Greenwood, per il quale i contatti sono costanti, l'allenatore ha chiesto alla società di accelerare sul dossier relativo ai rinnovi di contratto, iniziando a puntellare la rosa mantenendo i punti termi della squadra arrivata terza.

Il primo della lista è sicuramente Dybala, per il quale la speranza del tecnico era di concretizzare un accordo nei primi giorni di giugno. La fumata bianca non è ancora arrivata e va invece registrato un altro intervento della Joya dopo quello di un mese fa dopo la partita contro il Parma: «Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione, persino l'Instituto Cordoba, cosi la gente non si arrabbia. Sono - ha detto ai microfoni di Espn - ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso. Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai. Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successa una cosa e invece ne è successa un'altra, ma è così che funziona. Il Boca Juniors è un'opzione? Vedremо».

Parole che potrebbero far sorgere molti dubbi su un prolungamento di un matrimonio che va avanti ormai da quattro anni, ma che in realtà sembrano più di circostanza. La negoziazione è infatti pienamente in corso, con in particolare Ryan Friedkin che sta tenendo vivi i contatti con Novel, agente di Dybala. Le parti, rispetto alla prima proposta presentata nei giorni successivi al derby, si sono avvicinate sensibilmente, con un incremento dell'offerta da parte della società. Che ha comunque chiarito al calciatore che sarà necessario un corposo taglio dell'ingaggio rispetto agli 8 milioni netti più bonus degli ultimi anni.

Inoltre l'intenzione dello stesso argentino coincide con quella di Gasperini, che l'ha corteggiato e coccolato: vuole rimanere ancora nella Capitale. Ma il tema economico ha un suo peso nella trattativa. Anche se la realtà dice pure che le alternative sono ben lontane da quanto messo sul piatto dalla Roma. Specialmente pensando all'offerta presentata dal Boca Juniors, che, in una nota affidata ad Olè, mantiene comunque un briciolo di speranza: «Noi lo vogliamo, ma è lui che deve decidere sul suo futuro. Sappiamo che sta trattando il rinnovo, ma a 15 giorni dalla fine dell'accordo non ha ancora firmato».

Per un argentino che è destinato a restare a Roma ce n'è un altro che è invece più vicino all'addio. Per Soulé sono arrivate manifestazioni di interesse da Borussia Dortmund, Fenerbahce e da club dell'Arabia Sau-dita. Per rinforzare l'attacco come vuole Gasp la società sembra proprio pronta a sacrificarlo dopo un investimento complessivo (per ora) da 30 milioni tra cartellino, bonus e commis-sioni. In uscita pure Dovbyk, sul quale è vivo l'interesse di Villarreal, Betis Siviglia e di un club tedesco. Dalla Spagna infine rilanciano il desiderio del Deportivo La Coruña di provare il colpaccio riportando Angeliño in patria.