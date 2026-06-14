Dybala bussa, la Roma apre

Non siamo ai livelli di Gigi e la famosa cremeria della pubblicità, ma più o meno il concetto è questo. «Sono Paulo, c'è la Roma? E il rinnovo?». Ecco, La Roma ci sarebbe pure anche se non in maniera completa, visto che Ryan Friedkin dopo il raggiungimento della Champions ha lasciato la città e non s'è più visto. Però sul rinnovo di Dybala, dopo i fiumi di parole, la firma ancora non c'è. E non è solo un passaggio formale, manca ancora un pezzettino di strada in termini di contenuti da completare, per arrivare al brindisi e all'annuncio. Lo stato dell'arte è quello di una fiducia estrema, sul buon esito della trattativa, in cui un ruolo non marginale nelle scorse settimane l'avrebbe avuto anche Pietro Scala, agente e uomo di fiducia di Ryan Friedkin.

Ma la fiducia da sola non basta. È il presupposto fondamentale, però c'è da andare oltre. A Dybala circa 10 giorni fa era stato garantito che qualcosa sarebbe successo, a stretto giro di posta. E invece silenzio. Quel silenzio che allora l'argentino, in patria, ha deciso di rompere. [...]

Però Dybala vorrebbe chiudere presto la faccenda e la Roma farebbe bene a definire la pratica. Sostanzialmente per due motivi: primo, per rassicurare quel Gasperini che tanto si è speso per mettere in contatto le parti e ora attende la fumata bianca. Secondo motivo: finché non c'è nero su bianco - questo vale per Dybala come per tutte le trattative - non si può escludere il sopraggiungere di nuove problematiche, magari anche solo l'inserimento concreto di altri club, cosa che ad oggi non risulta. [...]

Oggettivamente, si parla di dettagli: vanno limati, ma non sono tali da mandare all'aria un matrimonio che s'ha da fare. Perché lo racconta la logica: sarebbe mai pensabile che Gasperini, oggi più che mai al centro della Roma, dopo essersi speso in prima persona e oggi pure con la sponda del ds D'Amico, non venga accontentato su Dybala? Sarebbe come iniziare nella maniera peggiore il mercato. E questa Roma non ha intenzione di sbagliare passi. Penne in mano, allora, che è tardi.

(Corsera)