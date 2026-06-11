Del Vescovo pronto a sostituire Petrucci. L'intero vivaio di Trigoria attende novità

Rinnovi, plusvalenze, acquisti e programmi estivi, ma in tutto questo c'è l'altra Roma, quella che vive lontana dal campo e dai riflettori del mercato, che ad oggi resta ancora un cantiere aperto. Prima di sistemare la vicenda legata a Tony D'Amico, con l'ufficialità inutilmente attesa anche nella giornata di ieri, il club giallorosso sta continuando infatti a muoversi su più fronti interni, tra cambiamenti dirigenziali, riorganizzazione societaria e nuovi assetti operativi. È ormai in via di definizione l'uscita del responsabile sanitario Petrucci, mentre dal 1 luglio è previsto l'insediamento di Riccardo Del Vescovo, figura che conosce molto bene l'ambiente romanista per aver ricoperto in passato il ruolo di medico sociale dei giallorossi. [...] Parallelamente resta aperta la caccia al nuovo responsabile del settore giovanile. Tramontate le ipotesi Tarantino e Angeloni, la dirigenza continua a valutare i profili rimasti in corsa. In ballo ci sono Frara e Valentino, due candidature considerate in linea con l'idea di rilancio del vivaio, tema centrale nei programmi della società. [...]A Trigoria, a diversi dipendenti tra contabilità, marketing, biglietteria, segreteria sportiva ed altri dipartimenti, è stato comunicato che dal prossimo 1° luglio saranno reimpiegati nei Roma Store. Una decisione improvvisa, che ha sorpreso e amareggiato il personale. [...]

(Il Romanista)