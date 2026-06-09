D'Amico non si sblocca. Rinnovi in stand-by

Ipotizzare il giorno dell'annuncio di D'Amico è ormai una chimera. Ogni momento sembra essere quello buono, ma l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto non è ancora stato trovato. Un ritardo che sta complicando il lavoro che di certo non manca. In primis: i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik.

Per Paulo il traguardo finale si avvicina. [...] Lorenzo, invece, aspetta una chiamata ma la proposta economica è simile a quella per Dybala (durata fino al 2028). Da limare ancora la distanza con Celik (600mila euro). [...]

(Il Messaggero)