D'Amico cerca offerte. L'Arabia punta Soulè

Il tempo stringe e al 30 giugno ormai mancano solamente sei giorni. La Roma è ancora a caccia di offerte e in vetrina ci sono i soliti Soulé e Koné. Per l'argentino il Borussia Dortmund è fermo all'interessamento di qualche settimana fa e passi in avanti non sono stati fatti, discorso simile per Aston Villa e Bournemouth. A frenare i tedeschi è la richiesta da circa 40 milioni di euro anche perché il club gialloblu non ha mai speso una cifra così alta per un calciatore. Chi, invece, non ha problemi di soldi sono le squadre arabe che nelle ultime ore sono tornate a bussare dalle parti di Trigoria. Matias nel 2024 aveva detto di `no' ad una ricca proposta dell'Al-Ittihad che ora può tornare alla carica. (...) D'Amico è al lavoro anche per le cessioni che riguardano le seconde linee. Il Cagliari si aggiunge alla corsa per Romano (piace an-che a Palermo e Bologna) mentre per Salah-Eddine la Roma aspet-ta offerte da almeno 10 milioni di euro. (...)

(Il Messaggero)