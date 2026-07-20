Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche il Tottenham interessato a Tresoldi

Si complica la corsa della Roma per Niccolò Tresoldi.

Secondo quanto rivelato dal portale britannico TEAMtalk, il Tottenham Hotspur guidato da Roberto De Zerbi ha inserito il centravanti italo-tedesco di proprietà del Club Brugge nella lista dei possibili obiettivi di mercato per rinforzare il proprio attacco.

Gli Spurs hanno come priorità assoluta il giovane talento Eli Junior Kroupi, valutato tuttavia dal Bournemouth circa 100 milioni di euro (cifra che ha già fatto desistere il Barcellona). Dinanzi a questa richiesta economica proibitiva, la dirigenza inglese ha intensificato i sondaggi per due alternative: Fisnik Asllani dell'Hoffenheim (seguito anche da Barcellona e RB Leipzig) e lo stesso Tresoldi.

L'attaccante classe 2004, autore di 19 reti nell'ultima stagione in Belgio, è stato oggetto di sondaggi e manifestazioni di interesse da parte di Roma, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Arsenal nel corso dell'anno. L'inserimento del Tottenham aggiunge un ulteriore concorrente per la società giallorossa, che segue il calciatore in attesa di sbloccare i propri movimenti di mercato.

(teamtalk.com)