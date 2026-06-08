Cucurella può spingere Ruggeri verso la Roma

Un fedelissimo per Gasp. La Roma pensa a Matteo Ruggeri per potenziare e rinforzare la propria corsia mancina: il classe 2003, infatti, potrebbe lasciare l'Atletico Madrid nel caso in cui i Colchonéros dovessero prendere Cucurella dal Chelsea. Ecco perché i giallorossi hanno manifestato interesse per il laterale sinistro cresciuto e lanciato proprio da Gian Piero Gasperini ai tempi dell'Atalanta. Situazione da seguire nelle prossime settimane.

Così come quella relativa alla prima scelta romanista per l'attacco, ovvero l'esterno offensivo Mason Greenwood. L'ombra del Fenerbahce si è già diradata, visto che l'assalto dei turchi era legato all'elezione presidenziale di Hakan Safi sfumata ieri: via libera dunque per la Roma, che ha già incassato il sì dell'inglese. Ora va trovata un'intesa col Marsiglia, che chiede 50 milioni per cedere il proprio gioiello. I giallorossi preparano un'offerta intorno ai 40 milioni più bonus. Basteranno per ottenere il via libera dell'OM? Vedremo.

In uscita Artem Dovbyk (piace al Trabzonspor) e Jan Ziolkowski (nel mirino del Nottingham Forest). [...] Inoltre il Genoa è vicino a trattenere Baldanzi a titolo definitivo per 8 milioni. [...]

(tuttosport)