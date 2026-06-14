Bologna Next Gen. Romano, Comotto, Liberali e De Vlieger: la svolta giovane

Un conto sono le idee e un conto sono i fatti, perchè per il momento il capoazienda Claudio Fenucci ha solo informato Bologna che il Bologna dovrà stare particolarmente attento ai numeri (come se nei tre anni precedenti si fosse comportato in maniera diversa, alla luce dei saldi attivi molto marcati che ha messo insieme) non avendo i ricavi figli di una coppa europea, e Vincenzo Italiano ha deciso di andarsene, indipendentemente dal fatto di avere o non avere un altra squadra alle spalle, ritenendo che dopo due anni il suo ciclo a Bologna fosse finito, e avendo anche molto probabilmente capito come questa società all'atto pratico non avesse l'ambizione di mantenersi a certi livelli. [...]

Certo, Sartori e Di Vaio stanno lavorando giorno e notte affinché questo Bologna di Tedesco possa restare competitivo al di là dei numeri che dovranno essere ancora di più abbassati, e anche a questo proposito coltivano l'intenzione di aggiungere a centrocampo un gioiellino che possa dare una mano oggi e diventare un tesoro da vendere domani, perché la sensazione è che Saputo continuerà a pretendere che il mercato in entrata sia fatto con il ricavato di quello in uscita.

Sono 4 attualmente i ragazzi della Next Gen sui quali gli uomini dell'area tecnica rossoblù hanno messo gli occhi, avendo addosso la speranza di poter arrivare alla quadratura del cerchio per uno di loro. Il primo è Alessandro Romano della Roma, che nell'ultima annata ha giocato in prestito nello Spezia, centrale, classe 2006, che già il Bologna avrebbe voluto nell'estate passata, senza riuscirci non avendo trovato l'accordo sui numeri con Massara. Poi Christian Comotto, mezzala, classe 2008, del Milan, che come Romano ha giocato in prestito nello Spezia, molto difficile ora come ora da trattare per le difficoltà attraversate dalla società rossonera. Poi ancora Mattia Liberali, centrocampista di attacco, classe 2007 del Catanzaro, infine Tibe De Vlieger classe '2005, centrale belga di centrocampo del Gent, che Sartori recentemente ha visto per un paio di volte dalla tribuna.

(corsport)