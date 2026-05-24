Pietralata, approvati dal Comune gli accordi per gli Europei 2032

Il Campidoglio ha approvato, in una seduta straordinaria di Giunta, il testo della convenzione che regola i rapporti e i compiti fra il commissario agli stadi per gli Europei di calcio Uefa 2032, Massimo Sessa, il Comune stesso e la Regione Lazio in vista della conferenza di servizi decisoria che, nei prossimi giorni, dovrà esaminare il progetto definitivo depositato dalla Roma per lo stadio a Pietralata. [...] Come già anticipato dal Messaggero, «Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico nello svolgimento del procedimento, ciascuna per le proprie competenze. Nel dettaglio, Roma Capitale metterà a disposizione del commissario straordinario le proprie strutture competenti, tra cui il Dipartimento programmazione urbanistica, il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, la Direzione generale e l'Avvocatura capitolina. La convenzione entrerà in vigore all'atto della firma e sarà valida fino al 31 dicembre 2032». Spiega l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: «Questa delibera è un ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stadio di Pietralata. L'ennesima dimostrazione che l'Amministrazione capitolina sta lavorando costantemente e con convinzione a questo progetto. Sono certo che il lavoro sinergico tra il commissario Sessa, Roma Capitale e Regione Lazio garantirà il prosieguo dell'iter amministrativo».Il prossimo step è in calendario domani, lunedì. Domani, infatti, anche la Regione ha in agenda la propria adozione dello stesso testo di convenzione. Con l'approvazione anche da parte della Giunta Rocca si chiude questa lunga e complessa fase preparatoria che consentirà, quindi, a stretto giro, al commissario Sessa di far partire le convocazioni per la conferenza decisoria e attivare la procedura di emanazione del procedimento autorizzatorio unico regionale, il Paur. Si tratta, in sostanza, di un unico atto che racchiude la conferenza di servizi e la valutazione di impatto ambientale (Via), l'altro passaggio da concludere. [...] Va, infatti, ricordato che la Uefa ha fissato dei paletti molto stretti per gli stadi che saranno inseriti fra le sedi degli Europei:il 31 luglio va consegnato in Federcalcio il progetto definitivo approvato e finanziato e l'opera deve essere cantierabile entro marzo 2027. [...]

(Il Messaggero)