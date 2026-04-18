ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Mancini dal 1', Rensch favorito Tsimikas. El Shaarawy con Malen e Soulé

Battere l'Atalanta per scavalcare il Como e mettere pressione alla Juventus in ottica quarto posto: è questo l'obiettivo della Roma per la sfida dell'Olimpico di questa sera, contro l'Atalanta che è il passato più recente e più glorioso di Gasperini. Davanti a Svilar, Mancini rientra e stringe i denti, affiancherà Hermoso e Ndicka. Sulle fasce pronti Celik e Rensch, con l'olandese nettamente favorito su Tsimikas; a centrocampo ridotte al lumicino le speranze di vedere Pisilli, la coppia El Aynaoui-Cristante dovrebbe essere quella titolare. Davanti al posto dell'infortunato Pellegrini dovrebbe esserci El Shaarawy insieme a Malen e Soulé.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.erini.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.ni.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.