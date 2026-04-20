Dovbyk: in programma una nuova ecografia per stabilire la data del rientro in gruppo

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con tante assenze e tra i numerosi indisponibili c'è anche Artem Dovbyk, il quale non gioca dal 6 gennaio a causa della lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata contro il Lecce. Dopo la terapia conservativa, l'attaccante ucraino si è sottoposto all'intervento chirurgico e da mesi lavora per tornare in campo prima della fine della stagione: come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , in questi giorni effettuerà un'altra ecografia per stabilire con certezza la data del rientro in gruppo.

(Il Messaggero)