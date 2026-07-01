Calciomercato Roma, dalla Spagna: Atletico Madrid interessato a Greenwood. Attesa riunione tra i Colchoneros e l'entourage dell'inglese

Esto que cuenta Yagiz es cierto.— Marcos Durán (@marqoss) July 1, 2026
El Atlético está interesado en Greenwood y esta noche habrá reunión entre representantes y club. https://t.co/GqyLnfoeFB
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