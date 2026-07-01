Calciomercato Roma, dalla Spagna: Atletico Madrid interessato a Greenwood. Attesa riunione tra i Colchoneros e l'entourage dell'inglese

Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento dell'Atletico Madrid per Mason Greenwood, concorrenza che avrebbe potuto insidiare la Roma.

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Marcos Duran, l'interesse dei Colchoneros per Greenwood è reale e questa sera ci sarà una riunione tra il club e l'entourage dell'inglese in forza al Marsiglia. Nell'asta per l'ex Manchester United, oltre a Roma e Fenerbahce, si aggiunge anche l'Atletico Madrid.