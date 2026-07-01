Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo trovato per Reynolds al Rennes. Quanto incassa il club

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anass Salah-Eddine fa ufficialmente rientro alla Roma. Il PSV ha annunciato la conclusione del periodo di prestito del terzino sinistro marocchino, che si è congedato dal club di Eindhoven dopo aver c...
Bruno Conti lascia ufficialmente la Roma. Nella giornata odierna, lo storico ex capitano e responsabile del settore giovanile ha interrotto il suo lunghissimo rapporto professionale con il club giallo...
Il neo-eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sulle scadenze federali e sulla scelta della nuova guida tecnica della Nazionale nel corso della conferenza stampa successiva al...
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