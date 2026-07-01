Accordo tra Roma e Basilea sulla futura rivendita di Calafiori: si stanno definendo le modalità di pagamento

A 4 anni di distanza dalla cessione di Riccardo Calafiori al Basilea, si sta finalmente per risolvere la questione riguardante la futura rivendita del classe 2002.

Nell'accordo con il club svizzero, infatti, la Roma aveva inserito una percentuale sulla futura rivendita del calciatore che il Basilea non aveva mai riconosciuto fino ad oggi. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su X, dopo che la UEFA ha dato ragione ai giallorossi sulla questione, i due club si sono finalmente accordati. Si è arrivati ad un'intesa sulla cifra che dovranno versare gli svizzeri ed ora si stanno definendo le modalità di pagamento.