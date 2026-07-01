Accordo tra Roma e Basilea sulla futura rivendita di Calafiori: si stanno definendo le modalità di pagamento

Accordo in dirittura d’arrivo tra l’#ASRoma e il #Basilea sulla questione della futura rivendita di Riccardo #Calafiori. C’è l’intesa sulla cifra che verseranno gli svizzeri, si stanno ora definendo le modalità di pagamento@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 1, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento dell'Atletico Madrid per Mason Greenwood, concorrenza che avrebbe potuto insidiare la Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo M...
Anass Salah-Eddine fa ufficialmente rientro alla Roma. Il PSV ha annunciato la conclusione del periodo di prestito del terzino sinistro marocchino, che si è congedato dal club di Eindhoven dopo aver c...
Bruno Conti lascia ufficialmente la Roma. Nella giornata odierna, lo storico ex capitano e responsabile del settore giovanile ha interrotto il suo lunghissimo rapporto professionale con il club giallo...
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