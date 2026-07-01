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Roma, inizia un altro mercato da 100 milioni

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 8:11
tony d'amico
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La Roma ha 100 milioni da spendere sul mercato in entrata e da oggi queste risorse saranno finalmente libere dalle scadenze economico-finanziarie legate al bilancio in chiusura. Passato il 30 giugno, comincia da oggi un'altra sessione: quella dedicata al rafforzamento della rosa, la priorità di Gasperini per costruire una Roma più forte. [...]
Con le cifre che girano, quei soldi potrebbero servire a portare almeno un paio di titolari: Greenwood e con lui un esterno di fascia. Tra i nomi che circolano, sono finiti in orbita Roma quelli di Dodô della Fiorentina, di Carlos Augusto dell'Inter, di Molina dell'Atletico e del giovane Culbreath del Leverkusen: tutti, per un motivo o per un altro, possono fare al caso dei giallorossi. Greenwood resta ovviamente la priorità offensiva della Roma: l'accordo con il calciatore sembra blindato grazie a un contratto da 4,5 milioni netti l'anno a salire, quello con il Marsiglia va trovato per intero visto che dall'OM fanno sapere di non aver ricevuto neppure una chiamata dalla Roma.
Verità o strategia? Il prezzo di Mason è comunque esposto e noto a chiunque fosse interessato: 55 milioni, cifra che i giallorossi contano di abbassare arrivando massimo a 50, ma l'OM continuerà a tirare la corda alla luce dei suoi problemi finanziari. Sullo sfondo resta il Fenerbahçe, che può proporre al calciatore un ingaggio molto più alto (da 7,5 milioni netti almeno). In qualsiasi caso, Mason aspetterà la Roma - che non poteva affondare il colpo fino al 30 giugno per non appesantire un bilancio già lontano dall'obiettivo di sostenibilità del settlement agreement Uefa - fino alla prima settimana di questo mese, poi scioglierà le riserve. [...]
(Corsport)

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