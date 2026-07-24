Cristante: «Aspettiamo Pellegrini». Stop Pisilli

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che torni con noi il prima possibile». Cristante, capitano e primo giocatore a parlare dall'inizio della nuova stagione, «chiama» il rientro a Trigoria di Pellegrini nell'intervista rilasciata al termine dell'amichevole contro il Trastevere.

Il numero 4 giallorosso, fresco di rinnovo fino al 2028 con un ingaggio da 3.5 milioni netti, si è poi soffermato sull'andamento del lavoro con Gasperini: «Stiamo bene e stiamo lavorando bene. Stiamo dando continuità ai concetti del mister. Siamo partiti forte, si lavora tanto. Vogliamo crescere e fare un'altra grande stagione. Quest'anno c'è anche la Champions che, chiaramente, è più difficile. Però porsi degli obiettivi adesso è difficile».

La testa del gruppo non è concentrata sul calciomercato: «Sicuramente - parola di Cristante - qualcuno arriverà, ma ci pensa la società». Assenti nel match di ieri Soulé e Pisilli. Per l'argentino una gestione dei carichi di lavoro. Il centrocampista romano ha invece subito una lieve lesione al polpaccio: gli esami strumentali hanno scongiurato problemi gravi, con il rientro che dovrebbe arrivare in un paio di settimane massimo, tornando assolutamente in tempo per la prima di campionato. Vaz è invece atteso in gruppo nei primi giorni del ritiro in Galles dopo il problema al collaterale del ginocchio. E intanto saltato l'arrivo di Barale nel reparto commerciale.