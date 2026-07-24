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Gasp, zero colpi e tra un mese si inizia. Il piatto piange

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 7:58
Gasperini
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Il conto alla rovescia può partire: tra un mese all'Olimpico si giocherà Roma-Fiorentina, prima giornata di campionato. Il problema però è che, per ora, la nuova Roma di Gasperini è quella vecchia, meno qualche pezzo. Sette, per essere precisi, tra prestiti terminati (Tsimikas, Zaragoza, Venturino e Ferguson) e contratti scaduti (El Shaarawy, Celik e Pellegrini). Alcuni elementi della squadra che due mesi fa festeggiava a Verona il terzo posto e il ritorno in Champions. Gasperini lanciato in aria con indosso la maglia celebrativa "Ad Astra". L'obiettivo, dentro Trigoria, è rimasto lo stesso, ma il tempo intanto corre veloce e tutto è ancora fermo. Già, perché la casella acquisti è vuota, dopo i tentativi ambiziosi ma andati a vuoto per Greenwood prima e Summerville poi. Le richieste di Gasperini sono sempre quelle: due esterni offensivi, un'alternativa a Malen e un mancino che giochi a tutta fascia, oltre ai sostituti di chi sarà ceduto. [...] 
L'obiettivo, ora, è consegnare almeno un pezzo nuovo (se non due) a Gasperini prima della partenza per il Galles, dove la Roma sarà in ritiro dal 31 luglio. Per farlo, il ds ha già riattivato i canali per Nusa, parlando con l'entourage dell'attaccante del Lipsia. La destinazione romana è gradita al norvegese, che però non scende dalla richiesta di 5 milioni all'anno come stipendio. Troppo, visto il tetto salariale da 4 milioni imposto dai Friedkin. Margine di manovra c'è, ma la trattativa dentro Trigoria viene comunque considerata molto complicata per via delle pretese del Lipsia (il cartellino è valutato 60 milioni) e la concorrenza della Premier League, con il Newcastle in prima fila. Nusa è un altro piano a" dopo Summerville come esterno sinistro di piede destro, ma non è l'unico nome sul taccuino di D'Amico. Schjelderup e Uzun sono alternative di seconda fascia, mentre El Mala piace parecchio, ma anche qui il Colonia spara alto: 50 milioni. [...] 
(Corsera)

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