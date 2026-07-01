Calciomercato Roma, dalla Turchia: offerti 5 milioni a Greenwood d'ingaggio. Il giocatore valuta

La Roma fa davvero sul serio per Mason Greenwood e stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Turchia i giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro netti come ingaggio per l'attaccante inglese.

Il giocatore starebbe valutando l'offerta. Una volta ottenuto l'ok si dovrà trattare col Marsiglia che vuole almeno 50 milioni di euro per il cartellino.