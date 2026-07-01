Social, il PSV saluta Salah-Eddine: "Hai lottato per la maglia, abbiamo celebrato insieme lo scudetto". Il terzino termina il prestito e torna alla Roma (FOTO)

Anass Salah-Eddine fa ufficialmente rientro alla Roma. Il PSV ha annunciato la conclusione del periodo di prestito del terzino sinistro marocchino, che si è congedato dal club di Eindhoven dopo aver contribuito alla conquista della trentesima Eredivisie della storia dei biancorossi.

La società olandese ha salutato il difensore con un messaggio di ringraziamento pubblicato sui propri canali social: "Anass, ci hai promesso che avresti lottato per la maglia e hai fatto esattamente questo. Insieme siamo stati in grado di celebrare uno splendido traguardo con il nostro terzo scudetto consecutivo. Grazie per il tuo impegno, la tua energia e il tuo contributo al nostro club. Ti auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della tua carriera".

Durante la sua parentesi in Olanda, Salah-Eddine ha collezionato 25 presenze ufficiali sotto la guida tecnica di Peter Bosz. Il PSV possedeva un'opzione di acquisto a titolo definitivo fissata a 8 milioni di euro, ma la clausola è scaduta senza essere attivata a causa del mancato accordo con il calciatore. Con la fine del prestito fissata al 1° luglio, il laterale torna formalmente a disposizione della Roma.